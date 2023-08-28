الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة سياحية لوفود فرق اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية بالإسكندرية (صور)

جولة الفرق المشاركة
جولة الفرق المشاركة في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا

دعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الفرق المشاركة في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، إلى زيارة المعالم والأماكن السياحية بعروس البحر الأبيض المتوسط.

وكلف المحافظ جميع الجهات المعنية بتوفير كامل الدعم والرعاية للوفود أثناء زيارتهم للمحافظة، مؤكدًا على استعداد الإسكندرية الدائم لاستقبال البطولات الدولية.

وقامت وفود الفرق المشاركة بالبطولة، صباح اليوم الإثنين، بجولة سياحية بمعالم الإسكندرية، زارت خلالها عددًا من الأماكن على رأسها مكتبة الإسكندرية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية. ورافقهم خلال الجولة ممثلو مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

جاءت الدعوة خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اللواء محمد الشريف بتصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة والقدم، وعبدالحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال إفريقيا.

4 فرق تشارك في التصفيات

جدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، آفاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب"، وتستضيف مصر تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

تصفيات اتحاد شمال إفريقيا

تصفيات اتحاد شمال إفريقيا
تصفيات اتحاد شمال إفريقيا
تصفيات اتحاد شمال إفريقيا
تصفيات اتحاد شمال إفريقيا
تصفيات اتحاد شمال إفريقيا
تصفيات اتحاد شمال إفريقيا
تصفيات اتحاد شمال إفريقيا
تصفيات اتحاد شمال إفريقيا
محافظ الإسكندرية دورى ابطال افريقيا مكتبة الاسكندرية مديرية الشباب والرياضة الفعاليات الرياضية

مواد متعلقة

وزير الشباب: نعمل على تنمية مهارات الشباب ونسير بشكل جدى نحو ملتقيات التوظيف

أنشطة رياضية وندوات وقافلة علاجية بمراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب سواحل بحر بالى فى إندونيسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب