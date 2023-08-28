جولة سياحية لوفود فرق اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية بالإسكندرية (صور)

دعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الفرق المشاركة في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، إلى زيارة المعالم والأماكن السياحية بعروس البحر الأبيض المتوسط.

وكلف المحافظ جميع الجهات المعنية بتوفير كامل الدعم والرعاية للوفود أثناء زيارتهم للمحافظة، مؤكدًا على استعداد الإسكندرية الدائم لاستقبال البطولات الدولية.

وقامت وفود الفرق المشاركة بالبطولة، صباح اليوم الإثنين، بجولة سياحية بمعالم الإسكندرية، زارت خلالها عددًا من الأماكن على رأسها مكتبة الإسكندرية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية. ورافقهم خلال الجولة ممثلو مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

جاءت الدعوة خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اللواء محمد الشريف بتصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة والقدم، وعبدالحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال إفريقيا.

4 فرق تشارك في التصفيات

جدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، آفاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب"، وتستضيف مصر تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

تصفيات اتحاد شمال إفريقيا

تصفيات اتحاد شمال إفريقيا

تصفيات اتحاد شمال إفريقيا

تصفيات اتحاد شمال إفريقيا