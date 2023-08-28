الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إدراجهم ضمن صندوق التكريم.. خبير عسكري: قرار الرئيس تعظيم لدور الشهداء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على ضم شهداء ومصابى العمليات الحربية من وزارة الدفاع فى الحروب السابقة، وشهداء ومصابى العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما فى ذلك أسماء الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من صندوق تكريم الشهداء، بالإضافة إلى الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ فى حرب الاستنزاف.

بدوره أكد العقيد حاتم صابر الخبير العسكري والاستراتيجي المصري في مجال الإرهاب الدولي، أنَّ القرار يأتي في إطار تعظيم دور الشهداء المصريين بالنسبة للدولة المصرية.

وقال الخبير العسكري في تصريحات لـ«الدستور» إنَّه منذُ عقود طويلة، خاصة في فترة 67، كان الشُهداء مجرد "كلمة" بعد موتهم، حيثُ لا تمتلك أسرهم أي تعويضات مادية، وبالتالي كانت بعض الأسر تواجه التشرّد.

وأضاف أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم شهداء ومصابى العمليات الحربية من وزارة الدفاع فى الحروب السابقة، وشهداء ومصابى العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، يعكس احترام الدولة لجميع أبنائها من الشهداء والمصابين.

أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل: الرئيس السيسى لا ينسى أبناءه من الشهداء

والدة الشهيد شريف محمد: خدمة وتكريم أسر الشهداء من أهم إنجازات الرئيس السيسى

واختتم الخبير العسكري والاستراتيجي أنَّ قرار الرئيس السيسي، صائبًا بنسبة مئة في المئة وفي تعظيم لدور الشهداء وتعظيم من الروح المعنوية للوطن.

يأتي ذلك على خلفية اجتماع الرئيس اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، والخدمات التى يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، فضلًا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن الشعب المصرى يكن احترامًا عظيمًا وتقديرًا خاصًا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين فى العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كى يحيا الشعب المصرى فى سلام وأمن وازدهار.

شهداء الشهداء شهداء ومصابى العمليات الحربية الرئيس لرئيس عبد الفتاح السيسي العقيد حاتم صابر

مواد متعلقة

أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل: الرئيس السيسى لا ينسى أبناءه من الشهداء

كاتب صحفي يكشف جهود الدولة للاهتمام بأبناء وأسر الشهداء وتكريم الرئيس لهم

معتز خفاجى لـ"الشاهد": شعرت بالسعادة بعد حكم الإعدام بقضية "أجناد مصر" لقصاص حق الشهداء

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب سواحل بحر بالى فى إندونيسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب