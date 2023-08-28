تقرير يكشف عن مخطط لإنشاء جامعة متأثرة بفيكتور أوربان فى لندن

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن محاولات فيكتور أوربان الشهير بالمجر لنشر فلسفته الشعبوية في جميع أنحاء أوروبا وصلت إلى المملكة المتحدة، من خلال إنشاء موقع لمعهد تعليمي متأثر بشدة بأوربان في لندن، إلى جانب رعاية كبيرة للمجموعات المرتبطة بالمحافظين اليمينيين.

وأشارت الصحيفة أن الجامعة المتأثرة بفيكتور أوروبان تخطط لإنشاء مقر لها في لندن، حيث سيكون الفرع جزءاً من محاولات نشر الفلسفة الشعبوية للزعيم المجري في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت مصادر، إن المركز الثقافي المجري بالقرب من ميدان الطرف الأغر من المتوقع أن يضم فرعًا لجامعة ماتياس كورفينوس كوليجيوم (MCC)، وهي جامعة خاصة تُشبه أحيانًا بمدرسة للعلماء الشباب المتعاطفين مع أوربان وقادة المستقبل.

دعم مجري في بريطانيا

تعمل مؤسسة تحدي الألفية، التي تمولها حكومة أوربان بسخاء- في عام 2020 حصلت على أكثر من 1.3 مليار جنيه إسترليني من أموال وأصول الدولة- في المملكة المتحدة من خلال صفقة مع مؤسسة روجر سكروتون ليجاسي، التي تروج لأفكار الفيلسوف المحافظ البريطاني الراحل.

ويقوم MCC بتمويل المنح الدراسية لمئات الطلاب للالتحاق بالجامعات الكبرى، وسيتم الآن إرسال بعضهم إلى دورات في المملكة المتحدة.

وقد وصف أحد مؤيدي رئيس الوزراء المجري دعم أوربان لمؤسسة تحدي الألفية والمؤسسات الأخرى التي تتبنى أفكاره بأنه محاولة لإنشاء "دولة عميقة" عالمية لتعزيز إرثه.

وقال بعض خريجي كلية تحدي الألفية لصحيفة الجارديان، إن الكلية بدت وكأنها تختار طلابًا متفوقين من خلفيات متواضعة، تم نقلهم إلى مطاعم باهظة الثمن وفي رحلات خارجية وخاطبهم متحدثون من اليمين المتطرف، بما في ذلك المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وأوربان نفسه.

استهدف أوربان، الذي فاز بولايته الرابعة على التوالي العام الماضي، الأشخاص من مجتمع المثليين وطالبي اللجوء والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، حيث كان مركز تحدي الألفية جزءًا رئيسيًا من كيفية ممارسته للسلطة الثقافية.

واشترت MCC هذا العام أكبر بائع كتب في المجر، والذي بدأ لاحقًا بتغليف كتب الأطفال والشباب التي تحتوي على شخصيات LGBTQ+ بالبلاستيك.

أحد الروابط الرئيسية في المملكة المتحدة هو جيمس أور، وهو أكاديمي في علم اللاهوت من كامبريدج وله صلات وثيقة بسلسلة من النواب المحافظين اليمينيين. يشارك أور في إدارة فرع المملكة المتحدة لمؤسسة Roger Scruton Legacy Foundation وله روابط وثيقة بمؤسسة تحدي الألفية.