أستاذ تاريخ معاصر: مصر تمتلك أكبر قدر من الآثار فى العالم (فيديو)

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن القاهرة "أم المدائن" منذ الفتح الإسلامى لمصر عام 641 قبل نحو 1400 عام، بعد بناء الفسطاط وتلاها بناء العواصم الإسلامية وبناء القاهرة، منوهًا بأن القاهرة التاريخية أصيبت بتشوه نتيجة البناء العشوائي، وإهمال العواصم القديمة والمساجد القديمة.

مشروع "حياة كريمة" لم يترك مكانًا في مصر إلا وشمله

وأضاف شقرة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الأمور تغيرت الآن في مصر في ظل مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي لم يترك مكانًا في مصر إلا وشمله، بجانب تطوير العاصمة التاريخية سواء العواصم الإسلامية أو القاهرة الخديوية الذي طالته يد التطوير ومشروع مهم للغاية.

وأكد أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن مصر تمتلك أكبر قدر من الآثار في العالم سواء فرعونية أو رومانية أو يونانية، معقبًا "نلمس التغيير وتحويل مصر إلى متحف كبير من خلال الاهتمام بمشروع تحويل القاهرة التاريخية إلى متحف كبير".

القاهرة التاريخية ستتحول إلى متحف حقيقي

ولفت أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إلى أن القاهرة التاريخية ستتحول إلى متحف حقيقي مع لمسة تتعلق بالجمهورية الجديدة، ما يجذب بدوره السياحة إلى القاهرة الإسلامية بعواصمها المختلفة، مؤكدًا أنه مشروع في منتهي الأهمية ويتفق مع مشروع بناء القاهرة الجديدة.