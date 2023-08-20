الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تطوير القاهرة التاريخية ترويج كبير لجذب السياحة العالمية لمصر

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بالحرص الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية للقاهرة التاريخية، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي على متابعته المستمرة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، مشيرا إلى أن حالة المنطقة أصبحت تمثل تهديدًا جسيمًا لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.

وأكد "سليم"، في بيان له أصدره اليوم، أهمية اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لا سيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة، وتكوين شبكة مساحات خضراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحيًا.

كما أشاد النائب بحرص الرئيس السيسى على متابعته أهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ، وتكليفه الحكومة بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسى ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.

وأكد أن تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى، فى مقدمتها جذب العديد من سياح العالم لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والدينية فى القاهرة التاريخية، وبما يوفر العملة الصعبة، ويوفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، مطالباً الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة بالترويج عالمياً لكل ما يتم من مشروعات تطوير كبيرة داخل القاهرة التاريخية لجذب المزيد من سياح العالم لمصر.

القاهرة التاريخية القاهرة اللجنة العامة بالبرلمان المقابر التاريخية تطوير القاهرة التاريخية تكدس المروري عضو مجلس النواب لرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم.. ووالدها: "جوزها سابها ميتة 6 ساعات" (فيديو)

تأجيل محاكمة عبد الله الشريف ومطر وناصر وزوبع بتهمة قيادة جماعة إرهابية

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 الثانوية التجارية والصنايع والفندقي والزراعي

مصرع شاب غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

قوافل "الأحوال المدنية" تستخرج 13463 بطاقة رقم قومي في 12 محافظة

"زوجي اتحبس بسبب والده وشقيقه وأهله طردوني من بيتي".. سيدة تطلب الطلاق للضرر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة