برلمانى: تطوير القاهرة التاريخية ترويج كبير لجذب السياحة العالمية لمصر

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بالحرص الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية للقاهرة التاريخية، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي على متابعته المستمرة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، مشيرا إلى أن حالة المنطقة أصبحت تمثل تهديدًا جسيمًا لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.

وأكد "سليم"، في بيان له أصدره اليوم، أهمية اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لا سيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة، وتكوين شبكة مساحات خضراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحيًا.

كما أشاد النائب بحرص الرئيس السيسى على متابعته أهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ، وتكليفه الحكومة بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسى ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.

وأكد أن تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى، فى مقدمتها جذب العديد من سياح العالم لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والدينية فى القاهرة التاريخية، وبما يوفر العملة الصعبة، ويوفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، مطالباً الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة بالترويج عالمياً لكل ما يتم من مشروعات تطوير كبيرة داخل القاهرة التاريخية لجذب المزيد من سياح العالم لمصر.