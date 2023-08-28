الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد أبواليزيد: هناك أولوية للاهتمام بالزراعة واستصلاح الأراضى الجديدة (فيديو)

الدكتور أحمد أبواليزيد
الدكتور أحمد أبواليزيد

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة، إن هناك أولوية قصوى وهامة للاهتمام بالزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، حيث إننا نشهد تحديات عديدة بدأت من انتشار وباء كورنا وانقطاع سلاسل الإمداد.

وأوضح "أبواليزيد"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر لم تعاني من نقص أي سلعة غذائية خلال جائحة كورونا، إضافة إلى التغلب على تحديات المياه، ورأينا المشروعات الخاصة بتطوير الري وتوفير المياه، معقبًا: "كل هذه المشروعات انعكست على أننا نستطيع التوسع بشكل أفقي من خلال المشروعات القومية".

الانطلاقة الخاصة بالتحديث الزراعي

 

وأضاف أستاذ الزراعة أننا رأينا الانطلاقة الخاصة بالتحديث الزراعي، ثم مشروع "الريف المصري"، وأيضًا مشروع الدلتا الجديدة، والذي يشهد زراعة 460 ألف فدان.

ونوه أستاذ الزراعة بأن مشروع "توشكى" كان يعاني من عدة معوقات، ولكن بتدخل الإرادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم التغلب على كل المعوقات، وعمل محطات لرفع المياه، واليوم نرى المساحة التي زُرعت في "توشكى" وتقترب من 200 ألف فدان، وجار زراعة ما يقترب من مليون فدان في توشكى شرق العوينات.

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