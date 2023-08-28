الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 668 شاحنة و142 سيارة.

وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 298 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 370 شاحنة و42 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 2500 طن بضائع و209 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر)، لثلاث سفن وهى: بريدج، سينا وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 761 راكبا بموانئها.

اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران سياحي قادمة من أوروبا 

على جانب آخر يستعد مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين، لاستقباله 12 رحلة طيران أوروبية سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأ المطار فى استقبالها من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بعملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
وكشف جدول الوصول لرحلات الطيران اليوم بمطار مرسى علم الدولي، عن استقبال 12 رحلة طيران بينها 5 رحلات من المطارات التشيكية ورحلتين داخليتين و3 رحلات من إيطاليا ورحلتين من المطارات الألمانية.

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