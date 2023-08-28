بيتر ماهر: صناعة النشر في تقدم لكن هناك صعوبات كثيرة تواجهها (حوار)

ما بين أول الكتب المنشورة وصولا لأحدثها، هناك حكايات عن رحلات الكتاب والمبدعين مع دور النشر، وهناك صعوبات ومعوقات مع نشر العمل الأول، وهناك أيضا المشكلات المتكررة والمتشابهة بين المبدعين ودور النشر، سواء فيما يخص تكلفة الكتاب، أو توزيعه، والعقود المبرمة بين الطرفين، أو حتى حقوق الملكية الفكرية وغيرها، في سلسلة حوارات تقدمها الــ “الدستور” يحكي الكتاب تجاربهم مع عالم النشر.

وحول هذه القضايا، يحدثنا الكاتب الشاب بيتر ماهر الصغيران، والذي صدر له عدة مؤلفات أدبية، نذكر من بينها: رواية “مملكة القطط” عن دار إبداع للنشر، “وقت جيد للتحليق” مجموعة قصصية عن دار تويا، “رجل بمزاج الفسفور” مجموعة قصصية عن دار روافد، “صمت الطمي”، ورواية “سيرة وحيدة لقرية صغيرة”، والصادرة مطلع العام الجاري، عن دار بتانة للنشر.

◄ما الصعوبات التي صادفتك في طريق نشر كتابك الأول؟

عدم معرفتي بكيفية النشر نفسه وعدم فهم آلية النشر، فلم أكن أعرف لمن أذهب حتى أنشر كتابي الأول، هل أذهب إلى جهة نشر حكومي أو جهة نشر خاصة ؟

و لم يكن لدي معرفة بكيفية التعاقد مع دار النشر ولا حتى الحقوق والواجبات التي لا بد أن يتفق عليها الطرفين حتى موضوع التصحيح اللغوي أو التحرير لم أكن أعرف عنه أى شىء.

الصعوبة الأخرى خاصة بدار النشر، وخصوصا دور النشر المستقلة هي عدم معرفة دار النشر بالكاتب أو اسمه فهذا يعتبر من ضمن العقبات التي تعطل ظهور العمل الأول لأى كاتب مما يجعل دور النشر المستقلة تعتبر هذا الأمر كنوع من المغامرة حيث النشر لكاتب مجهول .

كل تلك المشكلات صادفتها في البدايات ولم تنتهي كلها إلى الآن لكن اعتقد مع كل كتاب جديد تزداد خبرة النشر لدى الكاتب حتى يفهم أكثر وأكثر.

◄ ما المشاكل التي واجهتها بخصوص حقوق النشر والملكية الفكرية؟

لا يوجد أى مشكلة حتى الآن ربما لأني تقدمت إلى دور نشر أثق بها وبعد أن تم الإتفاق المبدئي معهم تم النشر.

◄كيف تواجه هذه المشكلات مع الناشر؟ وما أصعب موقف تعرضت له؟

أصعب موقف تعرضت له مع ناشر هو عدم وضع روايتي في العرض أثناء إحدى معارض الكتاب مما أدى بي إلى فسخ التعاقد بشكل فوري حيث شعرت أن صاحب دار النشر غير مهتم بكتابي مما أثار في نفسي الغضب الشديد من هذا التصرف الذي استوجب مني أتخاذ هذا القرار بالفسخ حتى لو أضر بالرواية نفسها.

في البدايات تعرضت للنصب من أحد أصحاب دور النشر الذي أخذ بعض الأموال من الكتاب ثم اختفى فجأة مما استوجب التواصل مع اتحاد كتاب مصر الذين عرضوا المساعدة على الكتاب الذين تعرضوا للنصب .

◄هل سبق ووصلت خلافاتك مع ناشر ما إلي ساحات المحاكم؟

حتى الآن، لم يحدث لكنني أعرف أصدقاء قد تعرضوا لحالات نصب كبيرة سواء في عدم تنفيذ بنود التعاقد بالكامل أو عدم الالتزام بعدد النسخ أو حتى الدعاية الواجبة للكتاب أو دفع مبالغ مالية كبيرة بطريقة مبالغ فيها مع وجود الاهتمام الكافي من الدار الناشرة .

◄هل قمت يوما بسداد تكلفة نشر كتاب لك ؟

نعم فعلت هذا لأسباب النشر، حيث كنا مجموعة من الكتاب الشباب الذين يسعون للنشر حيث ظهرت منذ حوالي عشر سنوات ظاهرة الكتب الجماعية التي تنشر في مقابل الحصول على مبلغ مالي معين، فقد كانت بدايات النشر في كتاب ورقي .

ثم تكرر هذا الموقف مع كتاب مستقل مع إحدى المجموعات القصصية وندمت أشد الندم لا على المبلغ المدفوع لكن على عدم اهتمام الناشر بالكتاب والاتهام الدائم لي بالتقصير في الدعاية و الإعلان عن الكتاب.

◄ما الذي حلمت به لكتاب من كتبك ولم يتحقق وتأمل أن تتداركه مع مؤلف جديد؟

أى كاتب قبل نشر كتابه يضع مجموعة من الطموحات والأماني يحلم أن تتحقق لكن أكثر ما يحلم به هو وصول كتابه إلى أقصى قدر ممكن من الجمهور والنقاد أى بمعنى يكون حديث المدينة، أن يصل إلى يد القارىء في المدن و الريف و يتواجد الكتاب في كل مكان، بغض النظر عن فكرة الجوائز أو السعى خلفها الجائزة في حد ذاتها لا تعطي قيمة للعمل لكن تأتي، القيمة الإبداعية من العمل الأدبي نفسه وبقاء أثره مع مرور السنين و تعاقب الأجيال .

حاليا أسعى إلى تدارك أخطاء النشر الماضية سواء على مستوى الوصول إلى القارىء أو النقاد أو حتى في عمليات المراجعة اللغوية و التحرير مع إعطاء المزيد من الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة .

◄في رأيك صناعة النشر في تقدم أم تراجع؟

صناعة النشر في تقدم لكن يوجد صعوبات كثيرة تواجهها من ضمنها الارتفاع الكبير في تكلفة النشر نفسه بداية من سعر الورق ومواد الطباعة الصناعة تواجه الكثير من التحديات في الوقت الراهن .

تواجه مشكلة أخرى مهمة لا تقل عن ارتفاع أسعار الطباعة وهى مشكلة الطبعات المزورة التي خرجت من مطابع مجهولة ثم تم توزيعها في الأسواق إلى جانب وجود نسخ غير مرخصة التي تؤدي إلى ضياع كامل لحقوق الناشر والكاتب معا PDF على الرغم من وجود مواقع الكترونية تتعاقد مع دار النشر مما يحقق الربح سواء لدار النشر أو الكاتب حتى يخدم هذا الصناعة في حد ذاتها دخول دور النشر الإلكترونية في منافسة مع دور النشر الورقي مما أدى لتراجع الاهتمام بالكتاب الورقي، وهو من ضمن المشكلات التي تواجه صناعة الكتاب في مصر والوطن العربي بشكل عام .