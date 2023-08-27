الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس والبلدة القديمة بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أصيب فلسطيني، مساء اليوم الأحد، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلًا عن مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية مساء اليوم، وسط إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق.

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وفي البلدة القديمة بالقدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتاة من البلد القديمة، واقتادتها للتحقيق في معتقل القشلة.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى في القدس، مساء اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة ريما أبو الفول، وهي من سكان أراضي عام 1948 أثناء تواجدها عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

منظمة التحرير الفلسطينية تثمن قرار قمة مجموعة "بريكس" حول دعم الأونروا

وفي وقت سابق من اليوم، ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، قرار قمة مجموعة بريكس الذي دعا إلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة غوث لتشغيل ودعم اللاجئين "الأونروا"،  للعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني.

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وأكد أبو هولي أهمية القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن القمة، داعيا مجموعة “بريكس” إلى العمل الحثيث والسريع من أجل تطبيق هذا القرار، والعمل مع الدول كافة لتوفير المساعدات العاجلة والتمويل المستدام للأونروا، وذلك في الاجتماع المقبل للدول المانحة الذي ينعقد في نهاية سبتمبر المقبل في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن الدول أعضاء المجموعة المؤسسين، إضافة إلى الدول الأعضاء الجدد جميعهم أصدقاء للشعب الفلسطيني ومناصرين تاريخيين لقضيته وللحرية والعدالة في العالم، وتربطهم بالشعب الفلسطيني وقيادته علاقات تاريخية متينة.

فلسطيني نابلس القدس الإحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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