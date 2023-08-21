جرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيتا شمال الضفة الغربية

أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، مساء اليوم، خلال عملية اقتحام واسعة، تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل ثمانية جرحى، لمستشفى بن سينا بمدينة نابلس، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها للبلدة، معززة بعشرات الآليات العسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، فرض الحصار والإغلاق الشامل، على جنوب مدينة نابلس، تخلل ذلك مداهمة واقتحام عدة قرى وبلدات تقع جنوب المدينة.