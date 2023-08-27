هاني شاكر من حفله الغنائي بمهرجان القلعة: وحشتوني من السنة اللي فاتت

استقبل جمهور مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، النجم هاني شاكر بالهتافات والزغاريد فور صعوده على خشبة مسرح محكى قلعة لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة 31.

وأعرب هاني شاكر عن سعادته بالوقوف أمام جمهور مهرجان القلعة والذي له طابع خاص ومميز وقال: “خلال الحفل للجمهور، وحشتوني من السنة اللي فاتت”.

هشام عباس بالمحكى ومشاركة أولى لسيمون.. غدًا

تتواصل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث تشهد الليلة الرابعة المقامة مساء غد الإثنين 28 أغسطس على مسرح المحكى امسية تستعيد ذكريات الأعمال الغنائية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات.

ففي الثامنة مساء تتغنى الفنانة سيمون في مشاركتها الأولى بالمهرجان مجموعة من أعمالها الخاصة التي حققت نجاحًا كبيرًا منها مش نظرة وابتسامة، مبسوطة، بتكلم جد، فيه حاجة كدة، قلبي اللولي وغيرها.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها نارى نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالي، حالة، سهران وغيرها.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبد العزيز، عزيز مرقت، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.