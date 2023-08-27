الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مساعد وزير الصحة يكشف أهم الإجراءات الاستباقية التى تقوم بها وزارة الصحة

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن وزارة الصحة تأخذ يوميًا 1650 عينة مياه من 27 محافظة لتحليلها وتصل في العام إلى 650 ألف عينة لتحليل المياه كإجراءات استباقية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذا الإجراء للتأكد من سلامة المياه لأنها لو ظهر فيها مشكلة مع تراكمها تكون المشكلة قد تفاقمت صحيًا.

تحليل مياه الصرف الصحي للتأكد من خلوها من فيروس شلل الأطفال

وأشار إلى أن الصرف الصحي نأخذ منه عينات لتحليلها للكشف عن فيروسات شلل الأطفال لأن مصر خالية منه منذ عام 2004، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال في 2006، مؤكدًا أن سبب هذا الإجراء؛ لأن العالم كله المرض لم ينتهِ فيه ومصر يوجد بها من 9 إلى 10 ملايين وافد، ومن الممكن أن ينتقل المرض مرة أخرى والإجراءات.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر في برنامج التطعيمات والترصد من أحسن الدول بنسبة 95%. 

للطب الوقائي مساعد وزير الصحة إجراءات استباقية منظمة الصحة العالمية شلل الأط الترصد

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء: تطعيم 106 آلاف ضد شلل الأطفال

صحة الإسماعيلية تعلن مواعيد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

من شلل الأطفال لفيروس الروتا.. لماذا يجب الاهتمام بتطعيم أطفالك ضد الأمراض؟

مجدى بدران: الصحة العالمية تثمن النجاح المصرى فى القضاء على شلل الأطفال

عوض تاج الدين: مصر خالية تمامًا من إصابات شلل الأطفال

الأكثر قراءة

القصة انتهت.. يورجن كلوب يؤكد بقاء محمد صلاح فى ليفربول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية خلال التعاملات المسائية اليوم

هشم جمجمتها.. إيداع جثة طفلة دراو بالمشرحة بعد التعدى عليها

الباز: بماذا ستفيد مصر "بريكس" أم سنكون عبئًا عليه؟

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

محمد الباز: مصر لديها نوعين من السياحة يعادلوا الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى