مساعد وزير الصحة يكشف أهم الإجراءات الاستباقية التى تقوم بها وزارة الصحة

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن وزارة الصحة تأخذ يوميًا 1650 عينة مياه من 27 محافظة لتحليلها وتصل في العام إلى 650 ألف عينة لتحليل المياه كإجراءات استباقية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذا الإجراء للتأكد من سلامة المياه لأنها لو ظهر فيها مشكلة مع تراكمها تكون المشكلة قد تفاقمت صحيًا.

تحليل مياه الصرف الصحي للتأكد من خلوها من فيروس شلل الأطفال

وأشار إلى أن الصرف الصحي نأخذ منه عينات لتحليلها للكشف عن فيروسات شلل الأطفال لأن مصر خالية منه منذ عام 2004، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال في 2006، مؤكدًا أن سبب هذا الإجراء؛ لأن العالم كله المرض لم ينتهِ فيه ومصر يوجد بها من 9 إلى 10 ملايين وافد، ومن الممكن أن ينتقل المرض مرة أخرى والإجراءات.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر في برنامج التطعيمات والترصد من أحسن الدول بنسبة 95%.