الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقصاديات يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" ملامح الجهود المصرية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ اقتصاديات التمويل، إن مصر في الفترة الأخيرة لجأت للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدعم من القيادة السياسية، التي وجهت التمويل اللازم لهذه المشروعات، مشيراً إلى أن مصر تسير الآن على طريق التنمية الشاملة.

التنمية المصرية 

وأكد الدكتور محمد باغة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” مع الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فوائد التمويل لهذه المشروعات وصلت لـ5% و3% وهي نسبة صغيرة جدًا، لكي تساعد هذه المشروعات حتى تقف على قدمها، حيث تهدف مصر من هذه المشروعات الحد من البطالة مع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى أن مصر تتبنى أصحاب المشروع الصغير، وتقنع الجهات المانحة بتمويله، ثم يدخل مرحلة التدريب على دخول سوق العمل، وقبل تبني الدولة لهذه المشروعات كانت 80% منها لا تستمر، بينما الآن تسير المشروعات بشكل جيد.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتابع: "الدولة المصرية انتهجت فكرة المشروعات الصغيرة المتكاملة، فأصبحت هناك مدن صناعية متكاملة قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل صناعة الأثاث في دمياط، أو الجلود في الروبيكي".

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش المشروعات التنموية المصرية تمويل المشروعات المتوسطة

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