التضامن: تمويل مشروعات متناهية الصغر لـ25 ألف أسرة فى 3 محافظات

قال أشرف الديب مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، إن التمكين الاقتصادي يعد أحد أهم أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لذلك تعمل الوزارة على تدريب السيدات وتوفير الدعم اللازم لهن لتمكينهم اقتصاديا.

وأكد أن وزارة التضامن بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة و المجتمع ستقوم بتمويل 25 ألف أسرة فى 3 محافظات هى المنيا، والأقصر، وقنا بقيمة 56 مليون جنيه.

وأضاف أن المشروع يستهدف خلال المرحلة الحالية تدريب السيدات على كيفية إدارة مشروعاتهن ومساعداتهن على إجراء مشروعات مدرة للدخل من خلال منظومة إقراض تم تصميمها بشكل دقيق للغاية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الدفعة الثانية فى محافظات أخرى وقد يكون مع شركاء اخرين، حيث يعمل مقترح المشروع على تحقيق اعلى استفادة للأسر المستهدفة.

ولفت الى أن اختيار السيدات يتم من خلال قاعدة بيانات بوزارة التضامن الاجتماعي تضم المستفيدين من تكافل وكرامة وأيضا المرفوضين، علاوة على الخريجين وغيرهم من الشرائح المستهدفة.

مشروعات متناهية الصغر للنساء الريفيات والأسر المنتجة

وكانت قد كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، عن توفير 58700 فرصة عمل، من خلال مشروعات متناهية الصغر للنساء الريفيات والأسر المنتجة، من مصادر تمويل متنوعة، بلغت نحو 470 مليون جنيه، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى، التابع للوزارة، يتولى صرف مبالغ النفقة للمطلقات، فى حالة تخلف الزوج عن سدادها، حماية لتلك الأسر، بإجمالى 1.070 مليار جنيه، لإجمالى 224150 سيدة من المطلقات والمهجورات، من خلال صندوق تأمين الأسرة.

وأضافت ميرفت صابرين، أن توجه نحو 68% من برامج الحماية الاجتماعية للمناطق الريفية، حيث ترتفع نسبة الفقر، وتحصل 74% من النساء على الدعم.