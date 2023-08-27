رمضان 2024.. أحمد داوود يستعد لتصوير أولى مشاهد "زينهم" مطلع سبتمبر

يواصل الفنان أحمد داوود التحضير لمسلسله الجديد “زينهم” على قدم وساق، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني لعام 2024 المقبل.

ويعكف “داوود” بمشاركة المخرج يحيي اسماعيل لإنهاء كافة تفاصيل العمل المقرر بدء تصوير مطلع شهر سبتمبر المقبل، وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولة العمل بجانب أحمد داوود، وانضم مؤخرًا بشكل رسمي الفنان كريم قاسم.

ومسلسل زينهم من المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة خلال موسم الشتاء، وهو مكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج يحيى إسماعيل، وبدأ المشرف العام على أروما مصطفى العوضى التحضيرات والاستعدادات للمسلسل، حيث استقرت الشركة المنتجة على التفاصيل النهائية للعمل، بالإضافة إلى التعاقد مع الممثلين، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير أول أسبوع من شهر سبتمبر المقبل.

في سياق مختلف، يستعد احمد داوود للمشاركة في بطولة فيلم “أولاد رزق” الموسم الثالث، مع النجم أحمد عز، والمخرج طارق العريان، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال أواخر شهر أغسطس، خاصة أن الفيلم في مرحلة كتابة السيناريو مع المؤلف صلاح الجهيني، ومن المقرر أن ينضم عدد من الممثلين الجدد للفيلم.