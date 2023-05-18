الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد داوود يكشف عن أول أجر له أيام "الكحرتة"

أحمد داوود
أحمد داوود

كشف الفنان أحمد داوود عن أول أجر أخذه في حياته، قائلاً:"كان تمثيل 8 حلقات ومضيت عقد 9 ورقات بـ 150 جنيهًا". 

أضاف داوود، خلال لقائه ببرناج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، أن الدور الذي قدمه بهذا الأجر كان دور في مسلسل تاريخي، لافتًا إلى أن الملابس التي اشتراها للدور بلغت 450 جنيهًا.

وعن أول مرة ركب فيها طائرة، قال الفنان أحمد داوود : "أول مرة ركبت فيها طيارة في حياتي لما تخرجت من الجامعة،  وكنت حصلت على جائزة أفضل ممثل في مهرجان المركز القومي الفرنسي، وروحت أستلم الجائزة في فرنسا، فركبت الطيارة". 

وعن أول صديق له في الوسط الفني، قال:"أثناء العمل في مركز الابداع كنا كلنا وسط فني صغير، وكانوا تايسون، أمير صلاح الدين، محمد فهيم، محمد فراج، ومحمد سلام".

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