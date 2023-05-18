الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد داوود: "أنا خريج هندسة بجد مش أم 3 حروف"

أحمد داوود
أحمد داوود

قال الفنان أحمد داوود إنه خريج كلية الهندسة جامعة حلوان قسم الميكانيكا، معقبًا:"أنا خريج هندسة بجد مش هندسة ثلاث حروف دي، وكنت ميكانيكا إنتاج، كنت جايب في الثانوية العامة 94% وكنت بطل الجمهورية في الكونغوفو، فحصلت على تفوق رياضي". 

أضاف داوود خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية cbc، أنه لم يكن ينوي الالتحاق بكلية الهندسة أبداً:"مكنش فيه مسار هندسة خالص، وأنا في المدرسة ابن خالي كان في فنون جميلة وكان بيمثل مسرح، فحبيت الفكرة منه، وعملت أول مسرحية وأخذت جائزة تمثيل من الجامعة، ومن ساعتها بقيت عايز أبقى ممثل".

وتابع "روحت لبابا وقولتله عايز أسيب هندسة، قالي ليه وفضل يعد لي، فلان ده دكتور، ده مهندس، قالي خلص هندسة واعمل اللي إنت عايزه، فكنت مقرر، كنت بدخل امتحانات الشفوي في الهندسة وبتهزق، إنت بتعمل إيه هنا يا فنان؟ "

أشار إلى أنه لم يكن يمتلك أي واسطة في مجال الفن:"كنت أروح أي مكان للشغل وأسيب صورتي، كان لازم أروح المكان وأسيب صورة مطبوعة".

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