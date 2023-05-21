الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "يوم 13" لأحمد داوود يتجاوز إيرادات فيلمه السابق "122"

يوم 13
يوم 13

يواصل الفنان أحمد داود حصد إيرادات فيلمه “يوم 13”، والذي تصدّر قائمة الأعلى إيرادات للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إلى 25 مليون جنيه مصري ويتفوق على فيلمه “122”، والذي تصدّر داوود بطولته وحقق 24 مليونا و800 ألف جنيه مصري وعرض قبل عدة أعوام.

يتزامن ذلك مع استعداد أحمد داود للسفر إلى السعودية ودبي لحضور العرض الخاص لفيلمه يوم 13 الذي سينطلق في دور العرض الخليجية يوم 25 مايو الجاري بعد النجاح الكبير للفيلم في مصر خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وقدم أحمد داود من خلال فيلمي يوم 13 و122 تجربة مميزة وجريئة، حيث يعتبر فيلم يوم 13 هو أول روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، بينما فيلم 122 هو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وعلى صعيد آخر ينتظر الفنان أحمد داود تصوير الموسم الثاني من برنامجه “الكونتينر” الذي  يعرض على شبكة قنوات أون من خلال جولة بالمصانع المصرية التي ترفع شعار صنع في مصر ويرصد رحلة المنتج المحلي المصري من المصانع المختلفة إلى تصديره بعدد كبير من دول العالم وتحقيق عملة صعبة مميزة ورحلة نجاح عدد كبير من رجال الأعمال ورودا الأعمال الشباب أيضا.

النجم أحمد داود أحمد داود إيرادات يوم 13 يرحب

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