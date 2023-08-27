الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما أسباب المشهد الضبابي للاقتصاد العالمي؟.. اقتصادي يوضح

المشهد الضبابي للاقتصاد
المشهد الضبابي للاقتصاد العالمي

علق الدكتور عبد اللطيف درويش، الخبير الاقتصادي، على المشهد الضبابي للاقتصاد العالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المشهد الاقتصادي العالمي ضبابي بسبب النزاعات والحروب والسياسة الحمائية التي تتخذها الدول الغربية.

وأضاف أنه مع الحرب الروسية الأوكرانية تم تقطيع أوصال الاقتصاد العالمي حيث أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات اقتصادية على روسيا، لا سيما في مجالات الطاقة.

وأشار إلى أن السياسية التي تتبعها الولايات المتحدة ضد الاقتصاد الصيني، إضافة إلى حالة التشكك نتيجة الأزمات المالية، وارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع نسب التضخم.

الاقتصادي العالمي النزاعات عبد اللطيف درويش الخبير الاقتصادي الحرب الروسية الأوكرانية

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