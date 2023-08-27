مئوية سيد درويش و"صورة العائلة فى الدراما".. أبرز فعاليات الموسم الجديد لصالون الأوبرا

أعلن الفنان أمين الصيرفي، مدير صالون دار الاوبرا الثقافي النشاط الثقافي لدار الأوبرا المصرية شهر سبتمبر 2023، ويتضمن العديد من الفعاليات يستهلها بلقاء مع الفنان عبد العزيز مخيون بعنوان "صورة العائله في الدراما المصرية "، ويدير اللقاء د هبة الأصولين ، وذلك بصالون أوبرا دمنهور يوم 11سبتمبر.

وفي يوم الاربعاء الموافق 13 سبتمبر؛ يعقد صالون أوبرا دمنهور ندوة ثقافية بمناسبة الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش، ومرور مائة عام علي وفاته، وذلك بمشاركة فرقة جمعية "محبي سيد درويش"، وحوار مع حفيده محمد درويش و يدير اللقاء الشاعره عزه عيسي.

وفي صالون أوبرا الإسكندرية، يقام يوم 19سبتمبر احتفال بمئوية سيد درويش ولقاء مع الفنانين، ويدير اللقاء الفنانة لقاء سويدان.

ويعقد صالون الاوبرا الثقافي، يوم الاربعاء 20 سبتمبر لقاء مع الفنان الكبير والعزف مجدي الحسيني، ويدير اللقاء الفنان امين الصيرفي، ويقام في نادي السينما، يوم الاربعاء الموافق 27 سبتمبر ندوة عن افلام الجوائز من اعداد نورا غنيم.

يقام صالون الاوبرا الثقافى شهريا علي المسرح الصغير بدار الاوبرا المصريه، وهو تابع للمركز الثقافى القومي دار الاوبرا، ويدىر الصالون الفنان التشكيلي امين الصيرفي.

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد، والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات. وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا. وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس. وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل، فقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

وكانت دار الأوبرا الخديوية التي احترقت فجر 28 أكتوبر العام 1971 تتسع لـ 850 شخصًا.