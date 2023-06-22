الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي يستعرض آثار مدينة الثغر

يعقد صالون صالون أوبرا الإسكندرية لقاء بعنوان كنوز الإسكندرية ويستضيف محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ، الدكتور اسلام سليم رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، والدكتور احمد ممدوح مدير المشروعات والبرامج بمتحف الفنون الجميلة ويديره الدكتورة امل العرجاوي، تحت اشراف الفنان امين الصيرفي وذلك فى السابعة مساء الاحد 25 يونيو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية "، وذلك ضمن التعاون بين دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهيئة العامة لتنشيط السياحة

واحتفالا بمرور 63 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدومينيكان يقام بالتعاون بين دار الاوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر وسفارة الدومينيكان بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو احمد فرج ومشاركة عارفة الفيولينة عائشة سيد ( الدومينيكان ) فى ظهورها الأول بمصر وذلك فى الثامنة والنصف مساء الاحد 25 يونيو على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مؤلفة فيفالدى الشهيرة، الفصول الأربعة الى جانب عدد من الاعمال الكلاسيكية لكبار الموسيقيين العالميين .

يذكر ان الاحتفال يهدف دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والقاء الضوء على ملامح من قيم وثقافة شعب الدومينيكان .  

اما عائشة سيد ولدت فى سانتياجو ( شمال الدومينيكان ) وأصبحت أول لاتينية تقبل فى مدرسة للموهوبين الصغار فى عمر 13 عام ، استعرضت مواهبها كعازفة منفردة على مختلف المسارح العالمية وحازت على شهادة البكالوريوس بتفوق من كلية الموسيقى الملكية فى لندن ، نالت منحة كاملة من Soirée d'Or التابعة للمملكة البريطانية، ومنحة كاملة من مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما ، وابرزت موهبتها وسائل الإعلام فى مختلف الدول منها ألمانيا ، ليتوانيا ، الولايات المتحدة ، كوريا الجنوبية ، البرازيل ، الأرجنتين ، الإمارات وغيرها .

صالون اوبرا الإسكندرية الثقافي ضيف عام صال صالون صالون أوبرا الاسكندرية سيد درويش

الأكثر قراءة

وزارة العمل: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء حتى الأحد

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للعاملين بالقطاع الخاص والبورصة

أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

رئيس الوزراء يستعرض التصورات المقترحة لتطوير محيط محطة "سكة حديد رمسيس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزمُ الشعوب دون طلقة رصاص ؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية