الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 أطفال ضحايا حوادث الغرق والتصادم فى الجيزة

جثة طفلة
جثة طفلة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، في حادث تصادم بشارع "الورش"، في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة.


مصرع طفلة في حادث تصادم بالجيزة
تلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى "أم المصريين"، بوصول طفلة متوفاة صحبة والدها في حادث تصادم، وعلى الفور انتقل المقدم هشام فتحي رئيس المباحث.

وتبين أن الطفلة المتوفية عمرها 3 سنوات، وبسؤال والدها أفاد أن ابنته كانت بصحبة والدتها في شارع "الورش"، بدائرة القسم، وأثناء ذلك صدمتها سيارة مسرعة.

وأحدثت إصابتها التي أوت بحياتها في الحال، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد.

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

طفلة وشقيقها غرقا في نهر النيل بالجيزة


لقيت طفلة وشقيقها مصرعها غرقا في نهر النيل بالصف في الجيزة، تم انتشالهم بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع طفلة وشقيقها غرقا في نهر النيل بدائرة القسم.

على الفور انتقل النقيب أحمد عز أبو خطوة معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له، وبالانتقال تم التقابل مع سائق 35 سنة وبسؤاله أفاد بـنه أثناء جلوسه هو وأولاده على شاطئ النيل بمنطقة مخر السير بدائرة القسم، انزلقت قدم نجلته 5 سنوات، فقفز وراءها لإنقاذها فسقط نجله الثاني 8 سنوات، ولم يستطيع إنقاذ نجليه بعد أن جرفهما التيار.

تم انتشال الجثتين بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

جامع خردة يتوفى صعقا بالكهرباء في البدرشين بالجيزة
 

لقي جامع خردة مصرعه صعقا بالكهرباء في البدرشين بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى.
تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث البدرشين، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود حادث صعق كهربائي ضغط عالٍ ومتوفى، جامع خردة 40 سنة، وأثناء قيامه بجمع الخردة فتح باب المحول الكهربائي مما أدى إلى صعقه ووفاته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

طفلة منطقة المنيب محافظة الجيزة مستشفى أم المصريين حادث تصادم

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