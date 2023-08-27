رسميًا.. إصابة عمرو السولية وغيابه عن السوبر الإفريقى

تأكد غياب عمرو السولية، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الأهلي، عن مباراة السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، 15 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بعد إصابته أمس في التدريبات المسائية للفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة وخضع اللاعب للفحص الطبي وأجرى أشعة والتي أثبتت إصابته بتمزق خفيف في العضلة الخلفية.

الأهلى فى النمسا استعداداً للموسم الجديد

ويخوض الأهلي معسكراً في النمسا، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الأهلي أعلن عن انضمام إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة، بجانب التعاقد مع رضا سليم، جناح الجيش الملكي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وعاد فريق الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.