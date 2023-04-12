الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة السولية

عمرو السولية
عمرو السولية

اكتفى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة تدريبات بدنية وتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي إن السولية تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية أثناء مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأوضح أبو عبلة أن السولية بدأ اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي بجلسة في الجيم وتدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على بيراميدز بنتيجة ٢-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر ليتوج بلقبه الـ٣٨.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.

عمرو السولية الاهلى أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي الدورى المصرى فاركو

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