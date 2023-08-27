تفاصيل اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الزراعة

أعلن المجلس الأعلي للجامعات عن فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات، والمدارس الثانوية الزراعية نظام الخمس سنوات، والمعاهد الفنية الصناعية شعبة معامل بيولوجية للقبول بكليات الزراعة، على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام.

أولًا: دبلوم المدراس الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات:

أوضحت شيماء محمد عبدالحليم، مدير عام شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يجب على المتقدم من الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية 3 سنوات أن يكون حاصلًا على مجموع 70% فأكثر، وتعقد الاختبارات بكلية الزراعة جامعة القاهرة لخريجي أعوام 2021 /2022 /2023 حيث تتم الاختبارات في مواد الرياضة بفرعيها الجبر وحساب المثلثات، طبيعة، رياضة متخصصة (ميكانيكا)، رياضة بفرعيها (التفاضل والتكامل)، كيمياء، لغة إنجليزية.

جدول امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والذي يعقد بكلية الزراعة جامعة القاهرة:

- الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات شرط الحصول على 70% فأكثر

- الرياضة (جبر وحساب مثلثات) يوم السبت الموافق 16 /9/2023

- طبيعة يوم الأحد الموافق 17/9/2023.

- رياضة (ميكانيكا) يوم الإثنين الموافق 18/9/2023.

- رياضة (تفاضل وتكامل) يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023.

- كيمياء يوم الأربعاء الموافق 20/9/2023.

- لغة إنجليزية يوم الخميس الموافق 21/9/2023.

ثانيًا: المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي شعبة معامل بيولوجية ودبلوم المدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات:

يمكن لطلاب المعاهد الفنية الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي شعبة معامل بيولوجية ودبلوم المدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات- التقدم للاختبارات، حيث تعقد الاختبارات بكلية الزراعة جامعة عين شمس لخريجي أعوام 2021 /2022 /2023، حيث تتم الاختبارات في مواد الكيمياء، اللغة الإنجليزية، والأحياء.

جدول امتحان المعاهد الفنية لنظام الخمس سنوات:

- المعاهد الفنية الزراعية

- الكيمياء يوم الأربعاء الموافق 27 /9/2023

- اللغة الإنجليزية يوم الخميس الموافق 28/9/2023.

- الأحياء يوم السبت الموافق 30/9/2023