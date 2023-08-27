1.43 % انخفاض الرقم القياسى فى الصناعات التحويلية خلال شهر يونيـو 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليـوم الأحد الموافق27 /8/ 2023، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيـو2023. وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013، وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقًا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.21خلال شهر يونيـو2023 (أولـي) مقابل 104.71 خلال شهر مايــو 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.43%.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:



• بلـــغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 98.37 خلال شـهـر يونيـو2023 مقـارنة بشـهـر مايــو2023، حيـث بلغ 74.07بنسبه ارتفاع قدرها32.81% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بلغ الرقـم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 59.59 خلال شهر يونيـو2023مقارنة بشهـر مايو 2023 حيث بلغ 57.21 بنسـبه ارتفاع قدرها4.16% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:



• بلغ الرقـم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 112.44خلال شهـر يونيـو 2023 مقارنة بشهر مايو2023، حيث بلغ 130.32 بنسبـة انخفاض قدرها 13.72%، وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد و المنتجات الكيماوية 79.34 خلال شهـر يونيـو 2023 مقارنة بشهر مايو2023، حيث بلغ 88.18 بنسبة انخفـاض قدرها 10.02%، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.

وتشكل الصناعات التحويلية والاستخراجية كتلة كبيرة من الاقتصاد القومي، لما لها من وزن نسبي فى حجم الانتاج المحلي الإجمالي، وتقوم الصناعة التحويلية على معالجة المواد الخام من أجل تحويلها إلى سلع تامّة الصنع، وذلك عن طريق، والتي تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الفلزات والصناعات الكيماوية، وصناعة الحاسبات والإلكترونيات، الصناعات الثقيلة والنفط والفحم وغيرها من الصناعات ذات الوزن النسبي المؤثر.

وتأتي أهمية الصناعات التحويلية في دورها فى توفير السلع داخل الأسواق وخفض جانب الاستيراد الصناعي، فضلًا عن دفع عملية الاقتصاد في الدولة وخلق قيمة مضافة تسمح للشركات ببيع المنتجات والسلع النهائية بسعر أعلى من قيمة المواد الخام التي دخلت في صنعها.