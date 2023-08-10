قاطرة التنمية.. كيف تسهم الصناعات التحويلية في النمو الاقتصادي؟

حظيَّ قطاع الصناعة التحويلية باهتمام كبير من الدولة، كونه أبرز القطاعات ذات الأولوية المستهدف تطويرها وإصلاحها من أجل تعزيز القدرة التنافسية الدولية للاقتصاد المصري.

ووافق مجلسيِّ النواب والشيوخ مؤخرًا، على وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنه المالية 2023/2024 التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع الصناعي كمُحرك أساسي من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تدعيم المنتج المصري.

معدل نمو 7%

في العام المالي الماضي استهدفت الحكومة تطوير قطاع الصناعات التحويلية، وذلك بما يصل إلى معدل نمو 7.7% خلال عام الخطة، ما يرفع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج الصناعي إلى نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة التحويلية حوالي 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% مقارنةً باستثمارات العام السابق، ويخص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها.

قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الصناعات التحويلية يُعد أبرز القطاعات بالدولة نظرًا لارتفاع إنتاجيته ومساهمته بشكل كبير في النمو الاقتصادي، ومن هنا انطلقت خطة الدولة متوسطة المدى لتنمية القطاع الصناعي في إطار استراتيجية الرؤية التنموية الشاملة 2030.

ويوضح النحاس لـ "الدستور"، أن قطاع الصناعات التحويلية ترجع أهميته أيضًا إلى دعم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ تندرج تحته غالبية الصناعات مثل الملابس والأغذية والمنتجات الطبية والأثاث والمنتجات الورقية وغيره من الصناعات الأخرى.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن قطاع الصناعات التحويلية هو قاطرة التنمية لأي دولة تستهدف النمو الاقتصادي السريع، مشيرًا إلى أهمية توطين تلك الصناعات بالدولة لتحقيق الاستفادة القصوى وتكثيف التوجه الاستثماري للقطاع نحو الصناعات التصديرية التي تتميز بها مصر وتستطيع المنافسة بقوة فيها.

سبق وأُطلق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم.

إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية