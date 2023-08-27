الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى أراضيها.. رومانيا تعلن مشاركتها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"

طائرات اف 16
طائرات اف 16

 قال رئيس وزراء رومانيا مارتشيل تشيولاكو، في حوار مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن بلاده تشارك في  تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" في أراضيها، وأنه سيتم التوقيع على كل الوثائق اللازمة في المستقبل القريب.

وقال تشيولاكو، "أتوقع أن يتم التوقيع على البروتوكولات (للطيارين) في الأيام القليلة المقبلة، وهذه هي العقبة الأخيرة في هذا المسار على حد علمنا، لقد تم إعداد الخدمات اللوجستية"، وتابع:  زيادة الإنفاق على قطاع الدفاع والبنية التحتية على خلفية النزاع في أوكرانيا يؤثر سلبا على ميزانية رومانيا.

 الدفاع الجوي الروسي يُسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

 وسبق وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، السبت، طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، عن أنه في حوالي الساعة 21:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة من دون طيار على أهداف في روسيا.

وأضاف البيان أنه تم تدمير المركبة الجوية من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

روسيا: تزويد أوروبا لأوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مي- 24" يؤكد تورطها في الحرب

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مي- 24"، تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

وأضافت أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد "سيئ الصيت"، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف الإجرامي مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسي، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن “الجيش التشيكي يعتزم تسليم مروحيات روسية الصنع من طراز مي- 24 إلى أوكرانيا بعد تسلمه مروحيات قتالية أمريكية. في الأسبوع الماضي، قام فلاديمير زيلينسكي بجولة تسول شملت هولندا والدنمارك والنرويج والسويد التي أعلنت سلطاتها عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف- 16 كل هذه التصرفات تؤكد عداء الغربيين تجاه روسيا وتورطهم المتزايد في النزاع الدائر حول أوكرانيا".

 

 

رومانيا تدريب إف- 16 مقاتلات إف- 16 الطيارين الأوكرانيين

الأكثر قراءة

طلقات على ميكروباص تنهى حياة أربعينى فى حدائق أكتوبر

باستثمارات 60 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمصنع "كادى مصر" الصينى بـ"اقتصادية قناة السويس"

سعر كيلو السكر فى التموين.. وأسعار السلع التموينية الأخرى

4521 متقدمًا للمشاركة بالورش الفنية لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

احتفاء برئيسها الجديد.. 10 مليارات جنيه أرباح البورصة فى النصف الأول من التعاملات

زواج المحارم في مصر القديمة.. هل تزوج “الفراعنة” من بناتهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟