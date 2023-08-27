فى أراضيها.. رومانيا تعلن مشاركتها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"

قال رئيس وزراء رومانيا مارتشيل تشيولاكو، في حوار مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن بلاده تشارك في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" في أراضيها، وأنه سيتم التوقيع على كل الوثائق اللازمة في المستقبل القريب.

وقال تشيولاكو، "أتوقع أن يتم التوقيع على البروتوكولات (للطيارين) في الأيام القليلة المقبلة، وهذه هي العقبة الأخيرة في هذا المسار على حد علمنا، لقد تم إعداد الخدمات اللوجستية"، وتابع: زيادة الإنفاق على قطاع الدفاع والبنية التحتية على خلفية النزاع في أوكرانيا يؤثر سلبا على ميزانية رومانيا.

الدفاع الجوي الروسي يُسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

وسبق وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، السبت، طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، عن أنه في حوالي الساعة 21:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة من دون طيار على أهداف في روسيا.

وأضاف البيان أنه تم تدمير المركبة الجوية من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

روسيا: تزويد أوروبا لأوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مي- 24" يؤكد تورطها في الحرب

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مي- 24"، تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

وأضافت أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد "سيئ الصيت"، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف الإجرامي مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسي، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن “الجيش التشيكي يعتزم تسليم مروحيات روسية الصنع من طراز مي- 24 إلى أوكرانيا بعد تسلمه مروحيات قتالية أمريكية. في الأسبوع الماضي، قام فلاديمير زيلينسكي بجولة تسول شملت هولندا والدنمارك والنرويج والسويد التي أعلنت سلطاتها عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف- 16 كل هذه التصرفات تؤكد عداء الغربيين تجاه روسيا وتورطهم المتزايد في النزاع الدائر حول أوكرانيا".