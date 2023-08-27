برلمانى: توجيهات الرئيس بدعم الصناعات الثقيلة تؤكد حرصه على توطينها

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، تأكيد لحرصه على توطين الصناعة، ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.

دور حيوي في عملية التنمية الشاملة

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الصناعات الثقيلة لها دور حيوي في عملية التنمية الشاملة التي تسعى القيادة السياسية لتحقيقها على أرض الواقع من بناء مدن جديدة وتطوير المنشآت والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى.

خفض الاستيراد

وأكد عضو مجلس النواب أن دعم الصناعات الوطنية الثقيلة سيكون له دور فعال في خفض الاستيراد والتوجه نحو التصدير، ما يعمل على توفير العملة الصعبة ووضع مصر في قائمة الدول الصناعية.

وأضاف النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن تعميق التصنيع المحلي سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية، وتذليل المعوقات اللوجستية، مما يدعم المنتج المصري ويضمن دخوله سوق المنافسة العالمية.

إقامة مشروعات استثمارية جديدة

وذكر النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن دعم الصناعات الثقيلة سيعمل على زيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية جديدة، ما يوفر فرص عمل للشباب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعًا، أمس، مع الفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال، رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر، وجه خلاله بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم قطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذًا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كل القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن إسهامها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية، وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.