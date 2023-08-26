السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

جريدة الدستور

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، آخذًا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كل القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت مع الفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال، رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

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