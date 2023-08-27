الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 تجار حشيش وآيس بالجيزة والفيوم

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الدخلية، اليوم الأحد، في ضبط ثلاثة عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار بالجيزة. 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بالاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الآيس، و77 قطعة من الأدوات التى تستخدم فى تعاطى مادة الأيس المخدر، سيارة ملاكى مستأجرة، مبلغ مالى.

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

ضبط عنصر اجرامي بحوزته مخدرات بالفيوم

ونجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالفيوم وبحوزته كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كيلوجرام لمخدر الحشيش، 1000 قرص مخدر، طبنجة مُبلغ بسرقتها عدد من الطلقات، مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالى من حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة.

المواد المخدرة مديرية أمن الجيزة قطاع الأمن العام أخبار الحوادث محافظة الجيزة

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