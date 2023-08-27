مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء عمله على ماكينة حلوى غزل البنات بالمنيا

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء العمل على ماكينة غزل البنات بإحدى قرى مركز العدوة أقصى شمال غربي محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العدوة المركزي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمصرع طالب يبلغ من العمر 10 سنوات، مقيم باحدي قري العدوه متأثرًا بصعق تيار كهربائي أثناء العمل على ماكينة حلوي غزل البنات.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي العدوه المركزي، وتبين وفاة الطالب نتيجة التعرض لصعق كهربائي وما أحدثه من توقف القلب والتنفس وحدوث الوفاة.

وكشفت تحريات البحث الجنائي عدم وجود شبهة جنائية واء الوفاة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان.