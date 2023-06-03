لا إصابات.. السيطرة على حريق بأرض فضاء بجوار مستشفى العدوة بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، من السيطرة على حريق نشب بمجموعة من النخيل والهيش، بأرض فضاء مجاورة لمستشفى العدوة شمال المحافظة دون وقوع خسائر أو أضرار بشرية، وتسبب الحريق في حالة من الفزع بين المرضى.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بأرض فضاء بجوار سور مستشفى العدوة المركزي، مما تسبب في إثارة حالة من الذعر بين المرضى.

انتقلت أجهزة الأمن وفريق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين قيام أحد المزارعين بإشعال نيران بهيش، مما تسبب في انبعاث لهب وأدخنة إلى عنابر المرضى، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة وحرر عن الحريق المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.