السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لا إصابات.. السيطرة على حريق بأرض فضاء بجوار مستشفى العدوة بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، من السيطرة على حريق نشب بمجموعة من النخيل والهيش، بأرض فضاء مجاورة لمستشفى العدوة شمال المحافظة دون وقوع خسائر أو أضرار بشرية، وتسبب الحريق في حالة من الفزع بين المرضى. 

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بأرض فضاء بجوار سور مستشفى العدوة المركزي، مما تسبب في إثارة حالة من الذعر بين المرضى.

 

انتقلت أجهزة الأمن وفريق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين قيام أحد المزارعين بإشعال نيران بهيش، مما تسبب في انبعاث لهب وأدخنة إلى عنابر المرضى، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة وحرر عن الحريق المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

المنيا السيطرة علي حريق بأرض فضاء بجوار مستشفي العدوة المركزي قوات الحماية المدينة بالمنيا حالة من الفزع بين مرضي المستشفي

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

المطربة بوسى تغادر النيابة عقب سماع أقوالها فى "شيكات طليقها"

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

الجنايات تعاقب مزورى شهادة دراسية بالسجن 11 عامًا بالشرقية

25 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

المشروعات التنموية فى عيون الشعب: "شوف الصورة كاملة أولًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة