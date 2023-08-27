جمال شقرة لـ"الشاهد": الإخوان بعد قتلهم السادات دخلوا تحت الأرض وظهروا بـ2011

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن سيد قطب، في كتابه "معالم في الطريق"، كان حميد قطب يأخذه وزينب الغزالي توزعه، مؤكدًا أنه كمنشور راديكالي في فكر الإخوان كان جديدًا.

وأضاف "شقرة"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زينب الغزالي تسرعت وفقًا لأفكار سيد قطب؛ لأنه لم يكن يريد ماحدث في 1965، والمرشد يقول “وجدت ضالتي في سيد قطب”، وأخذت "الغزالي" المنشور وبدأت تعمل حلقات نقاش فحولت الإطار الفكري لحركي ولكنها تعجلت.

وتابع، أن سيد قطب كان يريد عمل الطليعة من الشباب وتنزل الشارع تحوله لمتدين وعندما يكون معهم الطليعة وجزء من الناس منتمين لهم يبدأوا يفكرون في هذه الحركة، ولكن"الغزالي" تعجلت ولم تكن تعرف أن المخابرات تخترق اجتماعاتهم، مؤكدًا أن الإخوان أصبحت خاملة بعد 1965.

السادات أخرج الإخوان من السجون لمواجهة الشيوعيين

وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات أخرج الإخوان من السجون لمواجهة الشيوعيين، ولكنهم عندما قتلوه دخلوا تحت الأرض، وظلوا تحتها حتى 2011، والتنظيمات التي خرجت عنهم بدأت تلعب جزء أسلمة الشارع.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.