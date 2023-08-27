الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال شقرة لـ"الشاهد": التلمسانى كشف لى عن الفرصة الضائعة وعلاقتها بعبدالناصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وجمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن عمر التلمساني، قال إن جمال عبدالناصر ضيع عليهم الفرصة في فبراير 1954، مؤكدًا أنه كان من الممكن أن يقضي على مجلس قيادة الثورة كلها بعد استقالة الرئيس الأسبق محمد نجيب، وقبول “عبدالناصر” للاستقالة.

 

وأضاف "شقرة"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المظاهرات التي خرجت في ذلك الوقت كانت تهتف إلى السجن يا جمال، إلى السجن يا صلاح إلى السجن يا سارقي الثورة من الرجل الكبير.

 

القرارات التي صدرت في مارس 1954 لم تكن ديمقراطية

وأكد أن القرارات التي صدرت في مارس 1954 لم تكن ديمقراطية، لأن عبدالناصر كان أمامه جماعة الإخوان التي حركت الدولة كلها ضدهم، فخرج وأعلن أن الجيش يجب أن يعود لثكناته، مشيرًا إلى أن أمين شاكر، مدير مكتب عبدالناصر، حكى عن الأيام الحاسمة في أزمة مارس، وعبدالناصر وقتها قال لهم "فوضوني شهر وأخلصكم من نجيب والإخوان"، وقد كان.

 

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

جمال شقرة عمر التلمساني جمال عبدالناصر ضيع عليهم الفرصة مجلس قيادة الثورة محمد نجيب برنامج الشاهد

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