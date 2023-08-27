في تذكارها الشهري.."تي بترا" يطلق كنتاتا الجميلة البتول

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالتذكار الشهري للسيدة العذراء مريم، وبهذه المناسبة أطلق كورال تي بترا بأسيوط كنتاتا الجميلة البتول.

فريق العمل

والكنتاتا من كلمات عماد حسنى، وألحان مينا ملاك، وتوزيع موسيقي مينا ميلاد، وتسجيل وميكس وماستر ديفيد صفوت رزق، وتم التسجيل باستوديو Coptic Wave بكنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج، وأكورديون بيشوى شنودة، وتم تسجيل الأكورديون بإستوديو قيثارة أسقفية الشباب، توزيع أصوات (هارمونى) مينا ملاك، أداء جماعى كورال تى بترا - كنيسة الشهيد مارجرجس بأسيوط، قيادة الكورال إيهاب صبحى، رسوم وتحريك جرافيكس كيرلس سمير، كما توجه الكورال بالشكر الى الخدام نيفين وليم وكيرلس صابر ومينا صابر.

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كلمات الكانتاتا

+ ( مفيش في الكون دا يشبهها جمالها مش جمال أرضى

مابتسيبش اللى بيجيلها بشفاعتها الأزمة بتعدى )2

أبوها كان يواقيم و أمها حنة

ربوها على تعاليم الطاعة و الخدمة

نذروها للإله عاشت في هيكل الله

و بقت سماء تانية و شفاعتها بتعيينا

+ من وسط كل البنات ربنا إختارها

مريم ست البنات جاها ملاك بشرّها

دى حكاية م الحكايات و لسه فضايلها

كانت مطيعة للكلام ها أنا أمة الرب

( قبلت و بكل سلام يا أم النور يا أطيب قلب )2

+ ربنا شاف قلبها حّل عليها برحمته

بعت ملاك يقولها منها هييجى كلمته

و الله مولود من بتول بمعجزة تفوق العقول

و بنت غلبانة تبقى ملكة والدة الإله

+ يا مريم يا طيبة مرّيتى بكام تجربة

و إداكى مجد و كرامة و دى من عنده هبة



تعليق 1

و بعد الميلاد هربوا و ياما شافوا ضيقات

ماراحوش بلاد تانية و إختاروا ييجوا على مصر

إتحققت نبوات .. بانت كتير علامات

في وسط مصر هايكون مذبح و البركات مالهاش حصر

+ رحلة هروب العدرا و يوسف و المسيح

ليها 1000 بصمة في التاريخ

كان فيها بركة و خير كتير لأرضنا

رحلة بجد كانت صعبة و متعبة

تعليق 2

و الناس كمان كانت مستغربة و متعجبة

مين اللى يسجدله الشجر ؟!

مين اللى علشانه نبع مية ينفجر ؟!

هوا يسوع الإله اللى شايلاه أمنا

+ رب الأكوان ملك الملوك جه زمان لأرضنا

هزم الأوثان فتّح عميان و بنى مذبح هنا

و العدرا مريم شاهدة على كل اللى فات و جرى

رغم السنين فيه معجزات لسه بتوصلّنا

( مرت أيام و رجعوا قوام عاشوا في سلام و الطفل بيكبر قدامهم

سيد الأكوان في كل أوان كان مصدر أمان بالنسبالهم )2

+ ( مفيش أبداً كلام يوصف مشاعر أم

شايفة إبنها بيكبر و الحق جاى معاه )2

( كانت شبهه في طاعتها دا ينبوع نعمة و حياة

مكانتش تسيبه لحظة و عند الصليب وياه )2

و في تعبه تحضنه و في خوفها تعيش في حماه

تعليق 3

كانت البداية في عرس قانا الجليل

و الأجران كانت فاضية و المعازيم كانوا كتير

جاتله العذراء مريم و طلبت منه يد المعونة

و في مرة كان راجل أعمى

ناداه و قال يا إبن داود إرحمنى

أنا عايز أفتّح واثق فيك غير محدود

الأعمى فتّح .. و المفلوج مشى على رجليه

شياطين مطروحة من أجساد

و الميت قام بلمسة إيديه

غفران لخطايا و آيات و عجايب .. و ناس كتير مسلّمة ليه

و الكل شاور يومها عليه .. و قالوا المسيا المنتظر

و العذراء مريم متابعة أخباره إيه

و ناس بتحكى ع اللى حصل

أنه جاى فاتح إيديه .. جاى يصلّح اللى إتكسر



+ ( كان تواضعها ماليها رغم إنها أم الحبيب

صمتها أعظم فضيلة و هي شايفاه ع الصليب )2

اللى كان لينا نجاة ..

( رغم إحساسها و وجعها كانت صامدة في ألمه

و ذنوبنا جه و دفعها بحُب عجيب سفك دمه )2

العذراء والدة الإله ..

( هوذا جميع الأجيال تطوبنى )7

+ ( مش بعيدة عننا عايشة معانا و جمبنا

أد إيه بتحبنا لمّا جت ظهرت بنور )2

ق/ الجميلة البتول اللى نوره زادها نور

لما شالته في بطنها العذراء والدة الإله

اللى روحها روح محبة روح تواضع مش غرور

كانت أعظم رسالة حية تشهد ليها كل الحياة

+ ( حبها مالهوش كلام أطلبها في الضيقة قوام

تشفع فيك عند الديان تتمحى كل الشرور )2