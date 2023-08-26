السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسلح يقتل مزارع بالخرطوش في الدقهلية

الأمن
الأمن

لحظات صادمة ومرعبة عاشها مواطن، بعد أن تم قتل شقيقه أمام أعينه في مركز ميت غمر، بعد حضور شخص في أرض زراعية خاصة بهما، وتحدث مع الضحية، وفجأة أطلق النيران من بندقية خرطوش ليسقط المجني عليه أرضًا لافظًا أنفاسه الأخيرة أمام أعين شقيقه في مشهد صعب وقاسي.

في مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية وقف مواطن بصحبة شقيقه في أرضهما الزراعية، يتفقدان الأحوال داخل الأرض أحدهما كان في أول الأرض والثاني كان في آخرها، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي.

مشادة كلامية

فجأة حضر شخص مجهول وقف مع أحدهما، بينما كان الشقيق الثاني بعيدًا، ودار بينهما حوار لم يطول وسرعان ما تحول الأمر بينهما إلى مشادة كلامية وارتفع صوتهما.

بندقية خرطوش

الشقيق الثاني لا يعرف من هذا الشخص ولكنه فوجئ بارتفاع الأصوات، فحاول أن يسرع لاستبيان الأمر ومعرفة ماذا يدور، وما أن اقترب منهما قام هذا الشخص بإخراج بندقية خرطوش، وما أن شاهد ذلك حاول أن يسرع لإنقاذ شقيقه إلا أنه لم يتمكن منذ لك.

إنقاذ المجني عليه

الشخص المجهول كان قد أطلق عيار ناري من بندقيته صوب شقيقه مباشرة، فسقط غارقًا في دمائه بينما لاذ المتهم بالفرار بأقصى سرعة، لمحاولة إنقاذه.

بمنتهى السرعة حاول أن ينقذ شقيقه واتصل بالإسعاف، التي حضرت للمكان وقامت بنقل المصاب بالطلق الخرطوش، إلا أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى ليصبح جثة هامدة

بلاغ لمركز شرطة ميت غمر

المستشفى أخطرت مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بإستقبالها عامل "مُصاب برش خرطوش وتوفي عقب وصوله.

على الفور تم إخطار مدير أمن الدقهلية، الذي وجه بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وسرعة إجراء التحريات اللازمة وضبط المتهم.

معاينة مكان الحادث

انتقل فريق من ضباط مباحث ميت غمر لمكان الحادث، ومن خلال سؤال شقيقه يعمل مزارع أفاد أنه حال تواجد المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته فوجئ بتواجد شخص مجهول ولدى استبيانه أمره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

ضبط المتهم

على الفور وعقب تقنين الإجراءات استهدفت قوة من ضباط مباحث مركز ميت غمر المتهم عقب تحديده، وتم ضبطه وتبين أنه مسجل خطر ومقيم بدائرة المركز وعثر بحوزته السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مركز ميت غمر بندقية خرطوش محافظة الدقهلية مركز شرطة ميت غمر مديرية أمن الدقهلية

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