حبس المتهم بتهشيم رأى عمه باستخدام فأس بمركز شربين بالدقهلية

قررت النيابة العامة حبس شاب متهم بقتل عمه باستخدام فأس بمركز شربين بالدقهلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

و كان لقى مزارع مصرعه على يد نجل شقيقه وهشم رأسه باستخدام فأس فى الدقهلية، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

وتلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح بالرأس ووفاته عقب وصوله.

وبسؤال نجله وزوجته أقرا بقيام نجل شقيق المجنى عليه (مقيم بذات الدائرة) بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام "فأس" وإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية سابقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.