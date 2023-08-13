الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

من عائلة واحدة.. وفاة 5 مواطنين فى حادث سير بطريق المنصورة- بنها

حادث سير بطريق المنصورة
حادث سير بطريق المنصورة

تشيع قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثمان خمسة من أبنائها من عائلة واحدة لقوا مصرعهم فى حادث سير بطريق المنصورة بنها أمام مدينة كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية.

 البداية بتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز كفر شكر بوقوع حادث سير على الطريق لسيارة ملاكي وبه خمسة شباب، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر المركزى، ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

 و بالفحص تبين أن جميعهم من قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من أسرة واحدة  ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري إنهاء تصريح الدفن بعد العرض على النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات.

خمسة عائلة واحدة حادث سير المنصورة بنها مدير أمن القليوبية مأمور مركز كفر شكر

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