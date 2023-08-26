السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاعل الجمهور مع حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى بمهرجان القلعة الـ31

مهرجان القلعة للموسيقى
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ31

حرص المئات من الجمهور على حضور ثاني فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء  في دورته الـ31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع أوركسترا القاهرة السيمفوني والتي تحيي الفاصل الأول لثاني ليالي المهرجان بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة، وذلك مع المقطوعات الموسيقية والأغنيات الأوبرالية التي تقدمها الفرقة على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

ويقدم الأوركسترا للجمهور مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز.

ويختتم حفلات اليوم الثاني لمهرجان القلعة فريق وسط البلد والذي يقدم للجمهور مجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، أنتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.

ويشهد اليوم الثاني لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حضورًا جماهيريًا كبيرًا على غرار أولى فعالياته التي انطلقت أمس الجمعة ورفع مسرح محكى القلعة شعار "كامل العدد".

وانطلقت مساء أمس أولى فعاليات الدورة الـ31 لـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وشهد حفل الافتتاح الذي أحياه كل من المطربة السورية  فايا يونان والنجم مدحت صالح حضورًا جماهيريًا ضخمًا ورفع مسرح محكى القلعة شعار "كامل العدد" وكرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية 11 شخصية أثرت في الفن المصري خلال حفل الافتتاح.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

وأهدت إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

أوركسترا القاهرة السيمفوني القاهرة السيمفوني المايسترو محمد سعد باشا مهرجان القلعة فريق وسط البلد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

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