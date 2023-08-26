السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: الشركة المتحدة ساهمت فى معرفة الناس بمهرجان القلعة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إن مصر في الأيام الأخيرة يحدث على أرضها تمكين لقوتها الناعمة، مشيرًا إلى أن البعض مثلما يقيس قدرة مصر على الإنتاج والصناعة والزراعة يقيسها بحيوية الفن والثقافة وما تقدمه للفن.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الفن المصري مسيطر بما لديه من قوة فمهرجان العلمين ممتد لأسبوع آخر، ومهرجان القلعة الذي بدأ أمس، وحفلات المصريين في جدة، وحفل عمرو دياب في بيروت، تشعر بأن لديك المقدرة لتشكيل المزاج في الوطن العربي الآن وقبل الآن وبعد الآن.

وأكد أن مهرجان القلعة له خصوصية وهي جمهوره وللمرة الأولى يشارك الفنان اللبناني وليد توفيق فيه كما أن تذكرة الدخول للمهرجان بنفس سعر دخول القلعة، مشيرًا إلى أنه تم تكريم عدد من الفنانين بحضور وزيرة الثقافة، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا.

وتابع: "مصر تستطيع عمل احتفالات كثيرة وإحنا سايبين إيدينا"، مشيرًا إلى أن لدينا فعاليات كثيرة، و فكرة النقل وما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونقلها لفعاليات مهرجان القلعة مهمة جدًا لأنه ساهم في معرفة الناس به، لأنه من الممكن أن نجد مهرجان يقام ولا تسمع عنه إلا إذا تم عرضه وإذاعته.

تعرّف على جدول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وأسعار التذاكر

محمد الباز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان القلعة معرفة الناس قوتها الناعمة مهرجان العلمين الوطن العربى

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