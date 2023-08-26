"الباز" يكشف سر الحملة الممنهجة من لجان الإخوان على انضمام مصر لتجمع الـ"بريكس"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة إفساد البهجة بدأت حملتها في تشويه انضمام مصر لتجمع الـ"بريكس"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحاول منذ 2013 بناء بنية تحتية وتغيير حياة الناس للأفضل، ولكن مع كل مرة تحاول الدولة تحقيق شيء تجد جماعة الإخوان الإرهابية تفسد البهجة وتحاول تشويش الصورة أمام الناس.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أننا في الماضي كنا نطلق على من يقوم بذلك "عواجيز الفرح"، فتجدهم أشخاصًا "مش عاجبهم حاجة"، منوهًا بأن هؤلاء الآن ليسوا "عواجيز فرح"، ولكن ناس مأجورة ومغرضة تحاول بث روح تشاؤمية في المجتمع، متابعًا: "أي حاجة كويسة بيهيلوا عليها التراب".

انضمام مصر إلى تكتل الـ"بريكس" خطوة جيدة

ولفت إلى أن انضمام مصر إلى تكتل الـ"بريكس" خطوة جيدة، وتعقبها خطوات يجب أن تحدث حتى تستفيد مصر من هذا التكتل، ولكن الانضمام في حد ذاته شهادة ثقة في مصر، وأنها على الطريق الصحيح رغم الأزمات.

وتابع: "أعضاء حزب إفساد البهجة ناس مأجورة وناس بتهيص مع الهيصة، لكن الأكيد أن هناك حملة منظمة ممنهجة لإفساد وتشويه فرحتنا بالانضمام للـ"بريكس"، وأتمنى الناس تبقى شايفة ده وعارفة أن في حملات منظمة من الإرهابية".