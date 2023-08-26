السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" يكشف سر الحملة الممنهجة من لجان الإخوان على انضمام مصر لتجمع الـ"بريكس"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة إفساد البهجة بدأت حملتها في تشويه انضمام مصر لتجمع الـ"بريكس"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحاول منذ 2013 بناء بنية تحتية وتغيير حياة الناس للأفضل، ولكن مع كل مرة تحاول الدولة تحقيق شيء تجد جماعة الإخوان الإرهابية تفسد البهجة وتحاول تشويش الصورة أمام الناس.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أننا في الماضي كنا نطلق على من يقوم بذلك "عواجيز الفرح"، فتجدهم أشخاصًا "مش عاجبهم حاجة"، منوهًا بأن هؤلاء الآن ليسوا "عواجيز فرح"، ولكن ناس مأجورة ومغرضة تحاول بث روح تشاؤمية في المجتمع، متابعًا: "أي حاجة كويسة بيهيلوا عليها التراب".

انضمام مصر إلى تكتل الـ"بريكس" خطوة جيدة

ولفت إلى أن انضمام مصر إلى تكتل الـ"بريكس" خطوة جيدة، وتعقبها خطوات يجب أن تحدث حتى تستفيد مصر من هذا التكتل، ولكن الانضمام في حد ذاته شهادة ثقة في مصر، وأنها على الطريق الصحيح رغم الأزمات.

وتابع: "أعضاء حزب إفساد البهجة ناس مأجورة وناس بتهيص مع الهيصة، لكن الأكيد أن هناك حملة منظمة ممنهجة لإفساد وتشويه فرحتنا بالانضمام للـ"بريكس"، وأتمنى الناس تبقى شايفة ده وعارفة أن في حملات منظمة من الإرهابية".

البريكس محمد الباز بنية تحتية اخر النهار

الأكثر قراءة

هانى الناظر يوجّه رسالة لـ أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها

حريق ضخم فى مصنع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

سكاى سبورتس: تطور صادم فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

مصرع "خُط أسوان" و2 من معاونيه فى إطلاق نيران مع الشرطة

موعد بداية الدوري المصري موسم 2023-2024

غرامة 50 ألف جنيه.. السجن 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الاستروكس بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة