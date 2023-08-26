السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فضلات كلب".. قصة الاعتداء على سياسية ألمانية فى داون؟

ألمانيا
ألمانيا

تعرضت السياسية البارزة بحزب البديل من أجل ألمانيا، بياتريكس فون شتورش، للتلطيخ بفضلات كلب خلال فعالية في مدينة داون بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت مساء أمس الجمعة.

وقالت السياسية التي شغلت منصب نائب رئيس الحزب في الفترة بين 2019 حتى منتصف 2022 إن الرجل طلب إليها بشكل مباشر وهي على المسرح في قاعة الفعالية التقاط صورة معًا، مشيرة إلى أن هذا ليس بالأمر غير المعتاد وأنها دائمًا لديها استعداد مبدئي لأخذ مثل هذه الصور. 

وأضافت أن الرجل قام بعد ذلك بتلطيخها بالفضلات "كان هذا شيئًا مثيرًا للاشمئزاز بحق".

وألقت الشرطة القبض على الرجل قبالة قاعة الفعاليات واحتجزته، وقالت الشرطة إنها باشرت معه التحقيق بتهمة الإهانة ومحاولة إلحاق أذى بدني بفون شتورش.

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وذكرت الشرطة أن الرجل 35 عامًا، قاوم لوهلة في البداية أمر تقييده.

وقالت فون شتورش إنها حررت بلاغًا بالواقعة. وقبالة القاعة كانت هناك مظاهرة مناوئة لندوة حزب البديل وشارك في هذه المظاهرة ما يتراوح بين 100 و120 شخصًا، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الشرطة، وأضاف أن المظاهرة سارت بشكل سلمي.

وأفادت الشرطة بأن عدد المشاركين في فعالية البديل بلغ نحو 80 شخصًا.

بياتريكس فون شتورش البديل من أجل ألمانيا المانيا داون فضلات كلب

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