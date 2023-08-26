وصول أول قطار حاويات روسى إلى الأراضى الإيرانية للعبور نحو السعودية

أعلنت الجمارك الإيرانية، مساء اليوم السبت، دخول أول قطار حاويات قادم من روسيا عبر منفذ اينجه برون الحدودي بين ايران وتركمنستان، إلى الأراضي الإيرانية للعبور نحو السعودية، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وقال مدير جمارك محافظة كلستان شمال إيران، شهريار شهرياري، في تصريحات للصحفيين: إن هذا القطار الذي يحمل 36 حاوية اختار طريقا آخر لنقل السلع ضمن ممر شمال – جنوب وهو طريق "فارما تشوا" ومن ثم حدود آكيلا (تركمنستان) – اينجة برون (ايران).

وأضاف شهرياري: أن هذا الطريق يوفر إمكانية خفض فترة نقل وايصال البضائع عدة ايام ويزيد فرص إرسال قطارات الحاويات من محطات القطارات في منطقة جنوب الاورال في روسيا نحو ميناء بندر عباس، عبر الطريق السككي في منفذي حدود اينجة برون وسرخس الإيرانيين.

انخفاض تكلفة إرسال البضائع

وتابع المسئول الإيراني: "أن خفض التعرفة الجمركية ساهم في خفض تكلفة إرسال البضائع عبر ممر شمال – جنوب إلى النصف تقريبا"، حسبما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت، في الواحد والعشرين من شهر يونيو الماضي، إلى انطلاق أول قطار حاويات متجه إلى المملكة العربية السعودية من محطة الشحن تشيليابينسك الروسية، ويتبع القطار ممر النقل الدولي "شمال - جنوب" عبر كازاخستان وتركمانستان وإيران.

وأفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد جنوب الأورال، آنذاك، بأن القطار يحتوي على 42 حاوية مزودة بمعدات طاقة ومعادن غير حديدية، ويتحرك وفقًا لجدول زمني متخصص مصمم لحركة الشحن على طول هذا الطريق، منوهة إلى أنه قبل شهرين، تم إرسال قطار حاويات إلى الهند على طول خط السكك الحديدية.

وذكرت الخدمة أنه بدءًا من الربع الثالث من هذا العام، تخطط جنوب الأورال للسكك الحديدية لإرسال قطاري حاويات شهريًا على طول ممر النقل بين الشمال والجنوب.