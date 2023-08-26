السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة بريجوجين

العثور على الصندوقين
العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة بريجوجين

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي قضى فيها قائد مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية يفجيني بريجوجين، قبل يومين.

وقال المكتب الإعلامي للجنة، في بيان الجمعة، إن "فريق التحقيق تحصّل على تسجيلات الرحلة بعد تحطم طائرة إمبراير في منطقة تفير، وسيتم التحقق من جميع إصدارات ما حدث".

مصادرة مراسلات ووثائق رحلة طائرة بريجوجين المنكوبة

وأضافت اللجنة أن "التحقيقات صادرت مراسلات ووثائق الرحلة، وما زالت المعاينة التفصيلية لمكان الحادث مستمرة".

وتابعت أن "المحققين يقومون أيضا بمصادرة العناصر والوثائق المهمة لتحديد جميع ملابسات تحطم الطائرة".

وذكرت اللجنة الروسية أنه "سيتم الأخذ بالحسبان فحوصات الطب الشرعي اللازمة"، مشددة على أن "التحقيق سيستمع بعناية إلى جميع الروايات المحتملة لما حدث".

كما أفادت بالعثور على 10 جثث في موقع تحطم الطائرة بمقاطعة تفير خلال التحقيقات الأولية، مؤكدة أن عملية الفحص الجيني جارية لمعرفة هوية الضحايا.

وفي 23 أغسطس الجاري، نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا"، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية، وبينهم بريجوجين.

طائرة بريجوجين مجموعة فاجنر الطائرة الروسية المنكوبة الصندوق الأسود لطائرة بريجوجين

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