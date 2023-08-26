"قالب طوب وأبرة حديدية".. القصة الكاملة لقاتل عشيق والدته في أوسيم

«أنا على طول بفتكر وأنا صغير كنت بشوفه بيقبل أمي ويدخلوا غرفة نومها ويقفلوا الباب وراهم .. ده داس على شرفي أنا وأبويا الغلبان.. كان لازم أقتله».. بهذه الكلمات كشف عامل عن دافع قتله لرجل مسن من أقارب والدته في منطقة أوسيم.

القصة الكاملة لتخلص عامل من عشيق والدته في أوسيم

التفاصيل الكاملة نرويها بداية من تلقي قسم شرطة أوسيم، بلاغًا يفيد العثور على جثة عمر عبد الحميد، 56 عامًا، مسن، أمام غرفته على سطوح عقار.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المتهم من أقارب الضحية وذهب إليه يوم الواقعة وقتله بسبب الانتقام لشرفه لعلاقة الضحية بوالدته.

جرى التحفظ على الجثمان، وضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة، وأمام النيابة اعترف المتهم الذي يظهر عليه بعض علامات المرض النفسي بارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهم أمام النيابة

وأمام النيابة قال المتهم، إنه ذهب للضحية في الغرفة التي يسكن بها، وطلب منه الذهاب معه لرؤية والدته المريضة، وبخروج الضحية معه وجه له طعنة غادرة من أبرة حديدية يمتلكها بحكم عمله في ورشة أحذية، استقرت في رأسه أفقدته الحركة فسقط على الأرض بحركة غير متزنة، وكل هذا جعل المتهم يستمر في التعدي عليه بالضرب حتى أمسك قالب طوب من على سطح العقار وتوالت ضرباته له حتى سال دمه وتوفي.

وقال المتهم، إنه تذكر من طفولته عندما كان يزوره المتوفي ويستغل غياب والده ويقبل والدته ثم يدخلان معًا غرفة النوم ويغلقا الباب عليهما وكل هذا ينتقص من رجولته ورجولة والده المسن فقرر الانتقام منه.

قرار إحالة المتهم للجنايات

وعلى أثر هذا، قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة عامل في ورشة أحذية، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل عجوز ظنًا منه أنه على علاقة غير مشروعة بوالدته.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم إسلام جعفر عبد الهادي، قتل عمدًا مع سبق الإصرار عمر عبد الحميد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه فتوجه المتهم إلى مكان سكنه وانفرد به حيث طعنه بأداة حادة - أبرة حديدية- في وجه فأسقطته أرض وعقب ذلك تعدى عليه بقالب طوب حتى سالت دمائه وتوفي.