السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بسرقة "حنفيات" المياه من مسجد بالإسكندرية

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة صنابير المياه من داخل مسجد بمحافظة الإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة صنابير المياه من داخل أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية.

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بالفحص تبين أن المسجد محل الواقعة "كائن بمنطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية".. وبسؤال المسئول عن المسجد، مقيم بدائرة القسم، قرر أنه بتاريخ 20 الجاري تلاحظ له قيام أحد الأشخاص، مجهول، بسرقة "3" صنابير مياه من داخل دورة مياه المسجد، وأضاف أنه لم يقم بتحرير ثمة محاضر بالواقعة.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مُرتكب الواقعة وتبين أنه "مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه- له معلومات جنائية" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه ببيع المسروقات لتاجر خردة "حسن النية" أرشد الأخير عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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