السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والذى يتم إنشاؤه بديوان عام المحافظة وفقا للتصميم الموحد لمراكز سيطرة الشبكة الوطنية على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  لتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية مما يساهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030م.


جاء ذلك بحضور المهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومحمد عبدالحفيظ مدير الشئون الإدارية بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.


اللواء عصام سعد: الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة


وتفقد محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية واستمع إلى آخر المستجدات الخاصة بالمشروع والذي يأتي إنشائه في إطار الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة ليصبح البلاغ مميكن يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات موجها الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.

وأكد المحافظ، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة مضيفاً أن تلك المنظومة تعد من أكبر المنظومات لمتابعة الأحداث الطارئة أولاً بأول حيث يعمل المركز باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن هذا المشروع القومي يساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات وسرعة رد الفعل كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ويتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات.


وأضاف أن المركز يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة مما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات ويعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.


يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة هو شبكة وطنية متكاملة تهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة، وتهدف إلى توفير خدمات الطوارئ والسلامة العامة، من خلال شبكة موحدة طبقا للمقاييس العالمية التى تتكون من مركز سيطرة متكامل في نطاق العاصمة الإدارية ومستهدف 27 مركز سيطرة في المحافظات و32 مركزًا رئيسيًا متحركًا متمثلة في الجهات ذات العمل الميداني.

محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد

محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة مراكز سيطرة الشبكة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجهات الحكومية التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة

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