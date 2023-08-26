السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق مخزن خردة بالمنطقة الصناعية فى الغردقة

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في مخازن خردة بالمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة، وانتقلت قيادات حي شمال الغردقة إلى موقع الحريق والتواجد حتى تم إخماد الحريق.

وتلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالغردقة، يفيد بنشوب حريق في مخازن مخصصة لتجميع الخردة بالمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة، وتم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وجود أي خسائر بشرية، وجارٍ تحديد الخسائر المادية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع وإصابة 10 في حادث بالبحر الأحمر

وفي وقتٍ سابق، لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق القصير- سفاجا جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي وتحرير المحضر بالواقعة، وجار إخطار جهات التحقيق العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق القصير- سفاجا، وتحديدا بالكيلو 10، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 9 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

أسماء مصابي حادث طريق "القصير- سفاجا"

وأسفر الحادث عن مصرع منى خالد مصطفى، 18 سنة، وإصابة أحمد جاد الرب، 56 سنة، وزينب مصطفى محمد، 56 سنة، ومحمد خالد مصطفى، 23 سنة، ويوسف شاذلي مصطفى، 14 سنة، ومصطفى خالد مصطفى، 27 سنة، وراوية عبد الحميد محمد، 37 سنة، وحجاج محمود حلمي، سائق، 27 سنة، ورفاعي أحمد، 37 سنة، وكنزي حمادة جبريل طفلة تبلغ من العمر عاما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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