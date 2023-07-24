الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق هائل داخل سيارة مواد بترولية بالغردقة

صورة من الحريق
صورة من الحريق

شهدت منطقة سهل حشيش، جنوب مدينة الغردقة نشوب حريق هائل بإحدى سيارات المواد البترولية، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بإحدى سيارات المواد الغذائية أثناء وقوفها أمام إحدى المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث التى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

لم يسفر الحريق عن أي إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

إخطار اللواء محيي سلامة المنتجعات السياحية سهل حشيش سيارة مواد بترولية سيطرة على الحريق سيارات الإسعاف موقع الحادث

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